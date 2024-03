Energia, Cva prepara una nuova offerta a prezzo variabile

"Pur senza indicarci le caratteristiche tecniche, Cva ha confermato di avere allo studio, nell'ottica di garantire la massima flessibilità di scelta per i clienti valdostani, un'offerta a prezzo variabile da affiancare a quella a prezzo fisso che sarà resa disponibile entro la fine del mese di aprile. Non appena sarà definita e approvata verrà portata a conoscenza, in primis degli utenti".

Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, rispondendo in aula ad un'interrogazione a risposta immediata presentata dal gruppo Forza Italia sulle nuove politiche tariffarie per la fornitura di energia elettrica di Cva.

"Confidiamo che venga attivata una nuova offerta nel più breve tempo possibile - ha osservato Pierluigi Marquis (FI) - perché nel frattempo i contatori dei valdostani continuano a girare e oggi con il prezzo fisso pagano la materia prima circa il 127% in più rispetto a quanto spenderebbero con lo sconto 40% sul Prezzo unico nazionale (Pun)".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA