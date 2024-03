Casinò e comparto Soccorso, integrato l'ordine del giorno

L'ordine del giorno del Consiglio Valle, convocato mercoledì 20 e giovedì 21 marzo 2024, è stato integrato da quattro punti.

L'Aula sarà chiamata ad approvare il disegno di legge che contiene disposizioni in materia di Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo forestale della Valle d'Aosta, nell'ambito di un autonomo comparto di negoziazione chiamato 'Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta'. Sul testo, di cui è relatore il consigliere Antonino Malacrinò (Fp-Pd), la seconda Commissione 'Affari generali' ha espresso parere favorevole a maggioranza nella mattina di oggi.

Sono poi state iscritte tre interrogazioni a risposta immediata. La prima, presentata dal gruppo Rassemblement valdôtain, è volta a conoscere la veridicità dei contenuti richiamati in un articolo di giornale sullo studio per il futuro della Casa da gioco di Saint-Vincent. La seconda, depositata dal gruppo Forza Italia, chiede condizioni e tempi della nuova offerta da parte di Cva Energie di fornitura di energia elettrica a prezzo variabile. Infine, la terza, del gruppo Progetto civico progressista, riguarda i dati dei primi due mesi del 2024 relativi a segnalazioni per maltrattamenti in famiglia.

Con questa integrazione all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare figurano quindi 59 oggetti.



