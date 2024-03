Guichardaz, lavori al liceo Berard finiranno forse nel 2028

"Ci era stato detto che i lavori di ristrutturazione del vecchio Liceo Bérard di Aosta sarebbero terminati nel 2023 e invece ora veniamo a sapere che forse si concluderanno nel 2028. E' un edificio nuovo, che doveva solo essere adeguato alla normativa anti-sismica. Fatico a comprendere la politica di edilizia scolastica di questa maggioranza". Lo ha detto Erika Guichardaz (Progetto civico progressista) presentando sull'argomento un'interrogazione in aula.

"I lavori - ha spiegato l'assessore Davide Sapinet - sono stati divisi in due stralci. Il primo ha avuto dei ritardi ed ora è stato ultimato, collaudi tecnici compresi. Per il secondo stralcio è stata approvata la progettazione definitiva e a breve partirà la gara per l'assegnazione dei lavori che dovrebbero iniziare nel 2024. La durata sarà di 602 giorni, più altri sei mesi per i collaudi".



