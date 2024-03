Assegno di inclusione, in Valle d'Aosta accolte 230 domande

In Valle d'Aosta le domande di assegno di inclusione accolte sono 230 mentre 18 quelle decadute. Il dato è stato fornito dall'assessore regionale alle politiche sociali, Carlo Marzi, rispondendo in aula ad un'interrogazione a risposta immediata di Progetto civico progressista sull'assegno di inclusione sociale.

"C'è la nostra volontà di monitorare, dopo un adeguato periodo di applicazione, l'impatto delle nuove misure, per formulare le opportune valutazioni - ha aggiunto - e di segnalare le criticità riscontrate sul territorio. La modifica, voluta dall'attuale Governo nazionale, determina per alcune persone ripercussioni sull'accesso all'assegno di inclusione, e conseguentemente situazioni di minore disponibilità di supporto economico rispetto al passato. L'ordinamento regionale prevede diverse e adeguate misure di sostegno per le varie forme di disagio e difficoltà. La Giunta e il Consiglio su queste misure stanno operando in continuità su queste misure e implementandole". "Speriamo che il monitoraggio non duri a lungo - ha replicato Erika Guichardaz (Pcp) - perché le situazioni di fragilità hanno bisogno di risposte concrete immediate che le misure di sostegno attuale, a noi risulta, non contemplano.

Queste persone devono comunque arrivare alla fine del mese, a prescindere dalle disposizioni di legge".



