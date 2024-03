Piccole autonomie e partecipazione in Europa, convegno ad Aosta

"Piccole autonomie e partecipazione in Europa: confronti e prospettive" è il titolo di un convegno organizzato dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, nel quadro delle celebrazioni dell'80/o anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia (con il patrocinio dell'Università della Valle d'Aosta, dell'Eurac Research di Bolzano e del Gruppo Autonomie Speciali Alpine).

L'evento si svolgerà venerdì 15 marzo, dalle 9, nell'aula magna dell'ateneo valdostano.

"L'obiettivo dell'incontro - specifica il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin - è di offrire uno sguardo approfondito su alcune caratteristiche realtà autonome presenti in Europa e sul loro ruolo nel complesso spazio giuridico europeo, in un'indagine che, innanzitutto, metta a confronto diverse esperienze di affermazione ed esercizio concreto dell'autonomia. Una particolare attenzione sarà riservata alla dimensione della partecipazione delle e nelle 'piccole' autonomie osservate, vale a dire ai vari livelli, da quello locale a quello europeo".

I lavori si articoleranno in due sessioni.

La mattinata sarà dedicata alla presentazione di alcuni casi di studio: autonomie speciali italiane, Corsica, Isole Aland, Regione Molise e Comunità germanofona del Belgio. Nel pomeriggio è prevista una tavola rotonda animata da Nicolò Alessi (Università di Berna) e con la partecipazione di Antonio Floridia (Regione Toscana), Roberto Louvin (Università di Trieste), Antonio Mastropaolo (Università della Valle d'Aosta), Francesco Palermo (Università di Verona e Eurac Research) e Roberto Toniatti (Università di Trento). L'evento, a ingresso libero sino ad esaurimento posti, potrà essere seguito anche online, previa iscrizione all'indirizzo: https://invallee.zoom.us/webinar/register/5317085978481/WN_kiw0B eEORdm4SBGSXHhafQ#/registration .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA