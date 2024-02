Fp-Pd, soddisfazione per la vittoria di Todde in Sardegna

Il gruppo consiliare Federalisti progressisti - Partito democratico esprime "soddisfazione per la vittoria conseguita dalla coalizione che ha visto candidata Alessandra Todde, prima donna eletta alla carica di presidente della Regione autonoma della Sardegna".

"In considerazione della scarsa affluenza al voto (52,4%) - commentano i consiglieri di Fp-Pd - in calo rispetto alla precedente tornata elettorale, risulta ancora più rilevante quanto approvato nello scorso Consiglio regionale della Valle d'Aosta circa la necessità di consentire, per tutte le future elezioni, l'esercizio del diritto di voto ai fuori sede".

Quindi proseguono: "Riteniamo importante per le cittadine e i cittadini, che mantengono il legame con il territorio di origine e che ne sono lontani, poter esercitare il diritto di contribuire alla scelta dei propri rappresentanti politici. È necessario proseguire nella direzione intrapresa per garantire il diritto di voto non solo per motivi di studio, allargandolo anche a chi si trova in altre sedi per ragioni di lavoro o di cura. Esigenza ancora più evidente, in questo caso, viste le caratteristiche e le peculiarità della Sardegna".



