Fine vita, Pcp deposita una proposta di legge sul suicidio assistito

Le consigliere regionali Erika Guichardaz e Chiara Minelli (Progetto civico progressista) hanno depositato la proposta di legge 'Liberi Subito' dell'Associazione Luca Coscioni che vuole definire procedure e tempi certi nell'accesso alla morte volontaria assistita. La presentazione dell'iniziativa legislativa fa seguito all'approfondimento delle competenze delle Regioni in merito al tema del suicidio medicalmente assistito.

La Valle d'Aosta è così la 15/a regione coinvolta nella campagna 'Liberi Subito'.

"L'obiettivo di questa proposta di legge - si legge in una nota - è di definire il rispetto e la diretta applicazione, relativamente a ruoli, procedure e tempi del Servizio sanitario di verifica delle condizioni e delle modalità di accesso alla morte medicalmente assistita" "Quando tutte le regioni si doteranno di una simile normativa - commentano Filomena Gallo e Marco Cappato, segretaria e tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, insieme a Matteo Mainardi, coordinatore della campagna - nessuno sarà più costretto a terminare le proprie sofferenze all'estero. Infatti nonostante la morte volontaria assistita sia già legale, decine di persone preferiscono porre fine alle proprie sofferenze lontano da casa, piuttosto che subire un calvario nel proprio paese, dato da tempistiche incerte. C'è chi ha dovuto attendere oltre due anni passando da denunce e azioni nei tribunali a causa di criteri ambigui. Ci appelliamo ora alle consigliere e ai consiglieri di qualsiasi gruppo politico per chiedere di sottoscrivere la proposta di legge regionale e dotare così anche la Valle d'Aosta di una normativa sul fine vita rispettosa delle competenze regionali e della sentenza 242/2019 della Corte costituzionale".



