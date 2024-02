Ampliamento ospedale, maggioranza resta compatta

Con 19 astensioni, un voto contrario e 13 a favore, espressi in votazione segreta, il Consiglio Valle ha respinto una mozione congiunta dei gruppi Lega Vda e Forza Italia che chiedeva di "mettere a disposizione dell'Assemblea, entro 20 giorni, il progetto preliminare delle fasi 4 e 5 dell'ampliamento dell'ospedale Parini, corredato dai pareri della fase istruttoria e il progetto esecutivo validato della fase 3, con indicazione dei costi complessivi e dei tempi di realizzazione previsti, in modo da avere piena contezza dell'intera opera".

"Non vogliamo discutere della localizzazione dell'ospedale - ha premesso Paolo Sammaritani (Lega VdA) - ma del procedimento amministrativo per la sua ristrutturazione/costruzione. La legge regionale 7/2023 ha stanziato 60 milioni di euro, che si sono aggiunti ai 123 milioni già previsti, portando così a 186 milioni di euro l'importo di spesa per la realizzazione delle fasi 1, 2 e 3, senza dare però indicazione dei costi relativi alle fasi 4 e 5 che a oggi risultano un'incognita". "Dopo i ritrovamenti archeologici nell'area di cantiere - ha proseguito - si è resa necessaria una rivisitazione dell'intera opera che ha portato il Governo alla decisione di rivedere la progettazione definitiva ed esecutiva della fase 3 e quella preliminare delle fasi 4 e 5. È necessario che il Consiglio abbia contezza di questi passaggi cruciali e che venga chiarito se è stato dato avvio alla costruzione della nuova parte dell'ospedale senza conoscere tempi e costi complessivi dell'opera".

Per Pierluigi Marquis (Forza Italia) "le disposizioni politiche date da questa Assemblea al Governo sono state disattese" e "ne consegue che, oggi, non abbiamo idea né dei costi, né dei tempi e delle modalità di attuazione delle fasi 4 e 5. Un amministratore pubblico non può avviare un progetto parziale pensando di realizzare il resto, costi quello che costi".

La replica dell'assessore alla sanità, Carlo Marzi: "Per evidenti ragioni di complementarità, coerenza e congruenza, il progetto preliminare delle fasi 4 e 5 non può essere preso in considerazione senza la preventiva verifica, validazione e approvazione dei diversi progetti che compongono la precedente fase 3. Il progetto preliminare delle fasi 4 e 5 non è ancora stato sottoposto ai pareri previsti nella fase istruttoria e non è ancora stato validato, sia dal punto di vista tecnico, sia da quello economico. Non appena approvato il progetto esecutivo della precedente fase 3, ad oggi completamente finanziata, Siv procederà alla puntuale valutazione del preliminare delle fasi 4 e 5, di concerto con l'Usl. Il progetto esecutivo della fase 3 è prossimo alla conclusione, con imminente validazione da parte della società esterna incaricata. All'esito della valutazione s si disporrà della stima dei relativi costi complessivi e dei tempi di realizzazione previsti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA