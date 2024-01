Dai new media all'Ia, il Corecom alla Foire de Saint Ours

In occasione della Foire de Saint Ours 2024, il Corecom della Valle d'Aosta sarà presente con alcune iniziative e dibattiti che si terranno all'interno dello stand della Rai collocato nel Padiglione di piazza Plouves, ad Aosta.

Sabato 27 gennaio, a partire dalle ore 15, saranno proposte attività ludico/formative per adulti e bambini sul tema della 'media education' e alfabetizzazione digitale, mentre alle ore 16 per il ciclo 'I colloqui del Corecom' una tavola rotonda di esperti si confronterà sul tema 'I mass media oggi: la radio e la televisione ancora protagoniste. Il confronto con le nuove tecnologie'.

Domenica 28 gennaio, a partire dalle ore 15, attività ludico-formative per adulti e bambini e alle ore 16 l'argomento di confronto della tavola rotonda sarà: 'Le notizie oggi: tra fake news e intelligenza artificiale. Il potere della comunicazione e la disinformazione'.

Alle 18 di domenica, il Corecom sarà inoltre presente al dibattito organizzato dalla Consulta per le pari opportunità dal titolo 'Artigianato e new media: come cambiano le regole del mercato'.

Lunedì 29 gennaio, a partire dalle ore 17, 'I colloqui del Corecom' saranno incentrati, con la partecipazione di esperti del settore, sul tema 'Comunicazione, media e turismo'.

Martedì 30 gennaio, a partire dalle ore 17, il dibattito conclusivo del ciclo 'I colloqui del Corecom' avrà come argomento 'L'alfabetizzazione digitale della collettività e la media education: parliamone insieme'.



