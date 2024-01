Aldo Di Marco sostituirà Augusto Rollandin nell'Assemblea

Sarà Aldo Di Marco a prendere il posto in Consiglio regionale del dimissionario Augusto Rollandin, da alcune settimane ricoverato in una struttura riabilitativa in Piemonte a seguito di problemi di salute.

Al termine di una riunione interna a Pour l'autonomie, nel pomeriggio è arrivata la decisione: l'ex sindaco di Perloz Gian Carlo Stevenin, primo escluso della lista di Pla alle ultime regionali con 265 preferenze, ha deciso di non accettare il mandato. "Rinuncio per motivi personali, di salute", spiega Stevenin, che ha già comunicato la sua scelta agli uffici del Consiglio Valle.

La convalida dell'elezione di Di Marco (159 preferenze), attuale segretario politico del movimento presieduto da Rollandin, è prevista nella riunione del Consiglio Valle che prenderà il via domani.



