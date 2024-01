Dimissioni Rollandin, PlA "profondo rispetto per Istituzioni"

"Preso atto con dispiacere delle dimissioni presentate da Augusto Rollandin", il segretario politico di Pour l'Autonomie Aldo Di Marco, esprime a nome del movimento "il massimo rispetto per una decisione assunta per motivi personali, che conferma ancora una volta l'alto senso del dovere che lo ha contraddistinto nel suo percorso politico, ed il profondo rispetto che ha da sempre dimostrato verso l'Istituzione e tutti gli abitanti della sua amata Regione". E' quanto si legge in una nota diffusa ai media.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA