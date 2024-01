Danneggiata seggiovia Cervinia, Ganis "avviare prevenzione"

"Conoscere se sia intenzione dell'amministrazione regionale, in collaborazione con la società Cervino spa, porre in atto ogni possibile misura di prevenzione volta a scoraggiare simili e pericolosi episodi". E' quanto chiede il consigliere regionale Christian Ganis (Lega Vda) che ha presentato un'interpellanza in Consiglio Valle in merito al danneggiamento procurato ad un cavo di una seggiovia del comprensorio di Breuil-Cervinia.

Nel testo si sottolinea che "la rottura del cavo portante avrebbe potuto causare gravi danni all'impianto e una situazione di grave pericolo per gli sciatori trasportati e il personal di servizio presente in loco" e che "questo gesto non è l'unico poiché nel maggio del 2015 ignoti si sono arrampicati su un palo della funivia che porta dal paese a Plan Maison e hanno parzialmente tagliato la fune e, poche settimane dopo, è toccato alla seggiovia Bec Carré di Valtournenche causando il medesimo danno". Infine Ganis ricorda che nell'occasione "la società Cervino spa ha dovuto correre ai ripari e spendere oltre 60 mila euro per sostituire le due funi" e che "sull'accaduto sta indagando la procura di Aosta".



