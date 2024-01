Arriva in aula il rinnovo del Corecom

Il rinnovo integrale del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) e la designazione di due componenti supplenti in seno al Comitato misto paritetico per le servitù militari sono all'ordine del giorno del Consiglio Valle convocato per mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva, sono state depositate 21interrogazioni di cui tre del gruppo Forza Italia (bando per il sostegno alle locazioni scaduto il 29 dicembre 2023; modifiche alla legge regionale sull'edilizia residenziale pubblica; recupero dell'ex hotel Source di Saint-Vincent con destinazione sanitaria), cinque del gruppo Lega Vallée d'Aoste (fruizione della seconda corsia nella galleria Côte de Sorreley nel raccordo A5/strada statale 27 del Gran San Bernardo; interventi di ripristino della Casa Gagliardi di Aosta; cause della chiusura al pubblico dei castelli regionali nel periodo invernale; segnalazioni di disservizi del trasporto pubblico locale; problemi di funzionamento dell'impianto di riscaldamento all'Isiltep di Verrès), tre del gruppo Misto (disegno di legge sulla fruibilità delle strade poderali e dei sentieri con biciclette; esistenza della figura dell'infermiere di famiglia; partecipazione della Regione alla Fiera del cicloturismo di Bologna), cinque del gruppo Progetto civico progressista (progetto della stazione di arrivo dell'impianto di punta Indren nel comprensorio del Monterosa; ripercussioni della crisi del gruppo Stellantis sullo stabilimento Mcv di Verrès e su altri fornitori dell'indotto; normativa regionale sulla pratica degli abbruciamenti dei residui vegetali; mancata attivazione della sorveglianza Respivirnet e della trasmissione dei dati all'Istituto superiore di sanità; informazioni sui medici di medicina generale e di continuità assistenziale), e cinque del gruppo Rassemblement Valdôtain (organizzazione della Festa della Valle d'Aosta Lard d'Arnad dop ad agosto 2024; danneggiamento o sabotaggio di impianti e cantieri della Cervino Spa; procedura di concordato preventivo della società Fornovallée; attività promosse per una diversa riqualificazione delle aree Chalamy e Pompiod; solutions pour la qualité de l'air près de la gare d'Aoste).

Inoltre saranno discusse 27 interpellanze e tre mozioni, di cui due del gruppo Lega Vallée d'Aoste (estensione della convenzione per la riduzione del pedaggio autostradale alle categorie di veicoli di classe B e installazione dei metal detector presso gli uffici della Motorizzazione) e una del gruppo Progetto civico progressista (redazione in tempi rapidi della legge regionale sulle concessioni per grandi derivazioni idroelettriche a seguito dell'adozione della relativa norma di attuazione).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA