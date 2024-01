Post shock di un docente a Aosta, Pcp "non bastano le scuse"

"Non si deve minimizzare la situazione, non bastano le scuse del docente che celano anche un subdolo attacco. Il suo era un messaggio aggressivo e violento.

Gli studenti si sono dimostrati più maturi di lui. Sarebbe necessaria una visita ispettiva per garantire i minori che sono a contatto con quell'insegnante". Lo ha detto la consigliera Erika Guichardaz (Pcp), che ha presentato un'interrogazione a risposta immediata in merito al post su Facebook con cui un docente del Liceo delle scienze umane e scientifico 'Regina Maria Adelaide' di Aosta diceva che avrebbe voluto dar "volentieri fuoco" a degli studenti.

"Non appena ricevuta la segnalazione - ha aggiunto l'assessore regionale all'istruzione, Jean-Pierre Guichardaz - la Sovrintendente agli studi ha contattato il dirigente dell'istituzione scolastica. Il post è stato rimosso e sono state pubblicate le scuse. E' stata avviata un'istruttoria che ha una tempistica ben definita".



