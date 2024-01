Anniversario Consiglio Cln, Bertin "esempio sia ispirazione"

"Oggi ricordiamo anche un evento importante. Settantotto anni fa, nel pomeriggio del 10 gennaio 1946, si tenne la prima riunione del Consiglio Valle nominato dal Governo italiano su indicazione del Comitato di Liberazione Nazionale. Tra i primi provvedimenti adottati dai 25 Consiglieri riuniti nella sede di via Ollietti figuravano il ripristino nella loro forma originaria dei nomi di località che erano stati soppressi o modificati nel regime fascista e le modalità per la ricostituzione dei Comuni esistenti in Valle prima del 1922. Con il Consiglio Valle del Cln, la Valle d'Aosta ha ripreso in mano le redini del proprio destino, cominciando un nuovo percorso di autonomia, responsabilità, libertà e ricostruzione. I 25 Consiglieri avvertivano tutta l'urgenza e l'importanza di questa responsabilità, per uscire dall'isolamento e dall'impoverimento economico e culturale che venti anni di regime fascista e la guerra avevano causato. Oggi, il loro esempio deve essere fonte di ispirazione per le sfide che ci attendono". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, in apertura dei lavori dell'Assemblea valdostana.



