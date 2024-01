Rinnovo Corecom Valle d'Aosta, slitta nomina a fine gennaio

E' stata rinviata al 24 e 25 gennaio la nomina del nuovo Comitato regionale per le comunicazioni della Valle d'Aosta. Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo del Consiglio Valle, aggiungendo che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle candidature per l'elezione dei nuovi componenti.

"I soggetti interessati in possesso dei requisiti - si legge in una nota - potranno presentare il proprio curriculum entro le 13 di venerdì 19 gennaio 2024 alla Presidenza del Consiglio regionale. La legge regionale di riferimento prevede che il Comitato sia composto dal Presidente e da altri quattro componenti, che restano in carica cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione e non sono immediatamente rieleggibili. I cinque componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici".



