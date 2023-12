Marzi, "modulato Pronto soccorso per evitare stop attività"

"Abbiamo innanzitutto ridotto la programmazione degli interventi chirurgici non urgenti in base ai periodi di maggiore afflusso turistico, così da poter offrire nei reparti un maggior numero di posti letto disponibili a favore delle urgenze, accelerando quindi i trasferimenti in reparto e riducendo di conseguenza i tempi di attesa in Pronto soccorso. Nelle stagioni a minor afflusso turistico si aumentano invece gli interventi programmati, in modo da smaltire le liste di attesa e fornire i servizi non urgenti ma necessari. Questa modulazione che stiamo mettendo a sistema consente una migliore calendarizzazione ed eviterà le sporadiche sospensioni delle attività programmate". Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità, Carlo Marzi, rispondendo in aula ad un'interpellanza sul Pronto soccorso dell'ospedale Parini presentata da Forza Italia.

"Con l'Usl abbiamo anche convenuto sull'importanza di migliorare la capacità di presa in carico sul territorio attraverso la riorganizzazione - ha proseguito - che prevede la realizzazione della Centrale operativa territoriale, delle Case di comunità, delle Aggregazioni funzionali territoriali e degli Ospedali di comunità. Il potenziamento sul territorio è infatti un elemento essenziale sia per contenere a monte gli accessi inappropriati al Pronto soccorso sia per consentire una più rapida dimissione dei pazienti cronici dall'ospedale, normalizzando quindi i tempi di attesa dei trasferimenti dal Pronto soccorso ai reparti di destinazione".



