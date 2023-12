Da snow farming a sport, ok a ordini del giorno gruppo Misto

"Abbiamo portato all'attenzione dell'Aula una serie di temi rilevanti e centrali per il futuro della nostra regione: sanità e sociale (promozione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, nuovo ente strumentale); sport e turismo (snow farming, incremento della pratica dello sport in tutte le età, marchio ombrello); istruzione. I nostri ordini del giorno hanno incontrato il favore della maggioranza dell'Aula, a dimostrazione della bontà della nostra azione politica propositiva". Lo dichiara il consigliere regionale Claudio Restano (gruppo Misto) esprimendo soddisfazione per l'approvazione di quattro ordini del giorno sulla legge finanziaria.



