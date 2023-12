Approvato bilancio regionale, pareggia su cifra 1,8 miliardi

Con 19 voti a favore, 15 voti contrari e un'astensione il Consiglio Valle ha approvato la legge di stabilità regionale e il bilancio di previsione della Regione Valle d'Aosta per il triennio 2024-2026. La discussione in aula è durata quattro giorni.

Il documento finanziario pareggia sulla cifra di 1.819 milioni per il 2024, 1.687 milioni per il 2025 e 1.594 milioni per il 2026. Le spese correnti previste, al netto del contributo al risanamento della finanza pubblica nazionale di 82,8 milioni, si attestano a 1.250 milioni di euro, mentre gli investimenti (pari a circa il 23 per cento della spesa totale) superano i 374 milioni di euro nel 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA