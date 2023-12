Univda, attività didattiche in nuova sede da anno 2024-2025

"La messa a disposizione della nuova sede dell'Università della Valle d'Aosta consentirà di rispettare la tempistica per l'allestimento delle attrezzature tecnologiche necessarie per poter fruire degli spazi in tempo utile per poter ospitare tutte le attività didattiche dell'Ateneo nel nuovo anno accademico 2024-2025. La sede sarà destinata prioritariamente alle attività didattiche di tutti i corsi che l'Ateneo ha in essere (sei corsi di laurea) e tutte le attività previste di alta formazione già approvate e in corso di approvazione". Lo ha detto l'assessore regionale all'istruzione, Jean-Pierre Guichardaz, rispondendo in aula ad un'interrogazione a risposta immediata del gruppo Rassemblement Valdôtain.

"La nuova sede - ha aggiunto - potrà ospitare anche gli eventuali nuovi corsi di studio che sono ancora in fase di approvazione e che saranno oggetto di programmazione nell'ambito del Piano di sviluppo triennale 2024-2026".



