Cretier, "nel Defr visione prospettica e ragionata"

"Nel Defr sono elencati interventi per una visione ad ampio raggio, prospettica e ragionata, forse non così decisa in questo momento difficile, ma onesta e che poggia su solide basi". Lo ha detto Paolo Cretier, capogruppo di Fp-Pd, intervenendo in aula durante il dibattito sul Documento di economia e finanza regionali.

"Il Defr è un documento - ha aggiunto - che ha obiettivi importanti, che parla di sostenibilità nel tempo e in modo trasversale, legato alla montagna di cui la nostra Valle geograficamente è esempio unico nel panorama italiano. Un atto in continuità con le scelte di inizio Legislatura che si espandono in prospettiva futura. Tiene conto della situazione economica e delle tante incertezze dell'andamento mondiale dei mercati: la politica deve fare le considerazioni e mettere in campo azioni di prospettiva per creare lavoro, occupazione, reddito e servizi adeguati che migliorano il benessere".

Su Cime Bianche ha poi osservato: "Nessuna marcia indietro: in sintonia con il programma del Governo Lavevaz, iniziato nel 2020, e con il Defr votato dal Consiglio nel 2018 (quando il Pd valdostano non era presente in Consiglio) si prosegue nell'iter tecnico-giuridico-amministrativo finalizzato alla verifica di fattibilità per la realizzazione del collegamento intervallivo.

Il Pd segue questa impostazione logica adottata nel corso degli anni, senza aver cambiato idea nel merito e senza immaginare scorciatoie".



