Spesi 50 milioni per area megalitica e scavi ospedale

"Per l'Area megalitica i costi totali finora sostenuti dall'Amministrazione regionale per la progettazione, la direzione lavori, i collaudi, la realizzazione della struttura architettonica e degli impianti generali, nonché per la musealizzazione dell'area Nord del sito, ammontano a circa 46 milioni di euro. È stata, inoltre, stimata una spesa di circa 850.000 euro per un intervento di sistemazione del piano di copertura del complesso e della pavimentazione della cosiddetta 'Piazza', ai fini di una sua valorizzazione. Riguardo agli scavi davanti all'ospedale Parini i costi totali sostenuti, a partire dal 2015 fino ad ora, ammontano a 3 milioni e 135.000 euro. I costi preventivati per i prossimi scavi ammontano a 2,4 milioni di euro". A fornire le cifre è stato l'assessore regionale ai beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz, rispondendo in aula ad un'interpellanza di Pcp.

"Il progetto definitivo di ampliamento del Parini - ha aggiunto - contempla, al piano interrato, la presenza di un'area archeologica fruibile al pubblico che conservi e valorizzi le testimonianze monumentali della prima età del Ferro rinvenute durante gli scavi. Saranno infatti visibili sia il cerchio di pietre del VIII secolo a.C., sia il tumulo funerario del "Guerriero celtico", databile alla metà del VII secolo a.C.

Saranno inoltre predisposti apparati didattici e vetrine per l'esposizione dei reperti più importanti. La fruizione avverrà con due diverse modalità: la prima, dall'alto, accessibile a tutti, percorrendo la passerella prevista che congiunge il parcheggio dell'ospedale ai reparti dell'attuale nosocomio e che consentirà una visione generale delle evidenze archeologiche; la seconda, più specialistica, consentirà di accedere al piano di imposta dei monumenti e di camminare tra le vestigia, ammirando le vetrine con i reperti, in occasione di eventi o di visite guidate".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA