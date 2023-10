Ambiente, legge sulla tutela delle acque arriva in aula

Arriva in aula il disegno di legge che contiene disposizioni per la tutela delle acque dall'inquinamento. Il provvedimento è stato inserito nell'ordine del giorno suppletivo della riunione del Consiglio Valle, convocata per mercoledì 25 e giovedì 26 settembre. Sul testo la terza Commissione "Assetto del territorio" ha dato parere favorevole a maggioranza.

Saranno poi trattate quattro interrogazioni a risposta immediata: la prima, del gruppo Rassemblement Valdôtain, si occupa delle criticità del servizio di mensa scolastica nel Capoluogo; con la seconda, il gruppo Forza Italia interroga il Governo su un eventuale incremento di presenze sui mezzi pubblici durante il periodo di gratuità del servizio; il terzo question time è del gruppo Progetto Civico Progressista per chiedere informazioni sulle attività di preparazione della Coppa del mondo di sci alpino sul versante italiano, mentre il quarto è del gruppo Lega Vallée d'Aoste e riguarda il mancato passaggio della tappa del Giro d'Italia 2024.

