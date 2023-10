Via libera della commissione al Defr 2024-2026

La seconda Commissione "Affari generali" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole a maggioranza - astensione dei gruppi Lega VdA e Rassemblement Valdôtain - sul Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2024-2026. Parere favorevole, sempre a maggioranza, è stato espresso anche sull'atto di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2022 delle partecipazioni pubbliche.

Sul Defr sono stati sentiti l'Amministratore unico della Società dei Servizi Spa, Michel Luboz, e per la replica il Presidente della Regione, Renzo Testolin.

"Nella riunione di oggi - riferisce il Presidente della seconda Commissione, Antonino Malacrinò (FP-PD) - abbiamo completato l'esame in Commissione di questi due documenti, che così come concordato saranno portati all'attenzione del Consiglio nella prima adunanza di novembre".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA