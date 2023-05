Sanità: interventi a Sallanches, ok di un paziente su 15

Su 15 pazienti selezionati per essere operati a Sallanches (in virtù della convenzione siglata dall'Usl) "uno solo ha dato il consenso necessario". Lo ha spiegato l'assessore alla Sanità Carlo Marzi rispondendo a un'iniziativa presentata dalla consigliera Pcp Erika Guichardaz.

La convenzione è stata siglata a gennaio: la finalità era quella di ridurre le liste d'attesa in Chirurgia generale.

Marzi ha fornito altri dati: i pazienti in attesa di essere sottoposti a una colecistectomia sono 417. Il tempo medio in lista d'attesa è di 271 giorni. Rispetto alle cisti sacrali in lista ci sono 111 pazienti e il tempo medio d'attesa è di 325 giorni. Dal 1° gennaio al Parini sono stati effettuate 37 colecistectomie e 3 interventi per cisti sacrali.

La Gastroscopia al Parini al momento è chiusa: "C'è difficoltà assoluta nel trovare gastroenterologi - aggiunge l'assessore - e stiamo cercando soluzioni prima di tutto per far riaprire il reparto e anche sul territorio per aprire a questo tipo di intervento nel minore dei tempi possibile. Le soluzioni non sono ancora immediate e ci scusiamo con la comunità valdostana. Ma non dipende tutto da noi".