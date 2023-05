Richiamo di Bertin, 'parole di Planaz vanno oltre il limite'

"Al di là delle reciproche posizioni politiche che sono tutte degne di rispetto in un clima di confronto democratico, le considerazioni espresse oggi dal Consigliere Planaz vanno oltre tale limite e non possono essere condivise dal Consiglio regionale. Serve un senso di responsabilità da parte di tutti e deve essere evitato ogni incitamento alla violenza. La politica è confronto continuo tra visioni contrapposte ma sempre nel rispetto rigoroso delle persone e di ciò che rappresentano". E' quanto dichiara il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, in merito alle dichiarazioni del consigliere della Lega VdA.