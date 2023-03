Cime Bianche: Marquis, iniziativa che porterà benessere

"Questa iniziativa porterà benessere non solo alle comunità locali ma contribuirà a valorizzare l'immagine dell'intera regione, dandoci un nome da spendere all'esterno per rendere più appetibile tutto il territorio.

Questo progetto dà nuove aperture grazie ai collegamenti che consentiranno di raggiungere comuni, regioni e nazioni diverse.

Possiamo attualizzare il futuro solo se abbiamo le capacità di creare nuove opportunità e legami con altre realtà, contribuendo allo sviluppo di relazioni non solo economiche ma anche sociali". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia, Pierluigi Marquis, intervenendo in aula nel dibattito sulla petizione "Salviamo il vallone di Cime Bianche".

"Certo bisognerà valutare tutte le criticità che non sono state affrontate nello studio - ha aggiunto - in particolare la questione degli aiuti di Stato che non è un tema da poco e su cui bisognerà ragionare in maniera approfondita. Il nostro partito, pur essendo una forza di opposizione, è favorevole alla realizzazione di questo collegamento intervallivo per tutte le ricadute positive che comporta, perché la nostra azione si basa sulla logica del fare, del portare benefici alla collettività. Abbiamo sentito molta preoccupazione per gli effetti del turismo di massa ma bisogna studiare rimedi per evitare lo spopolamento della montagna. In questo senso, si inserisce il ragionamento sulla destagionalizzazione: le presenze turistiche ormai si sono accorciate così come anche gli afflussi in bassa stagione".