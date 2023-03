Cime Bianche: Grosjacques, tutela ambiente non escluda sviluppo

"Noi siamo fermamente convinti della necessità di sostenere la tutela dell'ambiente, che però non deve escludere l'uomo. Non riesco ad immaginare quali altre attività si potrebbero insediare sui nostri territori che possano creare un numero di posti di lavoro pari a quello che garantisce lo sci". Lo ha dichiarato l'assessore regionale al turismo, Giulio Grosjacques (Uv), intervenendo in aula nel dibattito sulla petizione "Salviamo il vallone di Cime Bianche".

"Le zone da tutelare - ha aggiunto - non possono essere mantenute vergini, la nostra filosofia è quella di sostenere gli investimenti, seguendo le regole e applicando le compensazioni per sostenere questo sito di grande interesse naturalistico. Noi non sposiamo la visione della decrescita felice, vogliamo invece sostenere l'economia del nostro territorio. Questa petizione paga forse di più da un punto di vista politico ma non rende un buon servizio alla nostra comunità. La petizione non è accoglibile perché in contrasto con le scelte fatte da questo Governo".