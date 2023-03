Cime Bianche: Cretier, non abbiamo ancora deciso nulla

"L'analisi della petizione é stata approfondita e ricca di spunti anche di carattere giuridico, spaziando tra regolamenti comunitari, leggi regionali, direttive e delibere. Il Defr 2020-2022 aveva previsto la valutazione della realizzabilità del collegamento intervallivo e con lo studio, ora pervenuto, siamo approdati alla sua analisi, a un punto in cui non è stato deciso ancora nulla, ma abbiamo un semplice riscontro alla richiesta di approfondimento". Lo ha detto il capogruppo di Fp-Pd, Paolo Cretier, intervenendo in aula al dibattito sulla petizione "Salviamo il vallone di Cime Bianche".

"Lo studio di fattibilità è, molto complesso - ha aggiunto - e presenta una documentazione corposa che va analizzata. È dunque necessaria una verifica puntuale e specifica in capo a soggetti esperti che possano tradurre alcune parti in modo chiaro a tutti e comprensibile per affrontare le scelte future. Nelle audizioni in Commissione alcune questioni sono apparse immediatamente chiare: la necessità di collegare i due versanti della valle di Ayas; sostenere lo sci in alta quota; aumentare il turismo non solo di passaggio e giornaliero, ma un turismo che faccia tappa nelle varie località. In contrapposizione, sono state evidenziate anche le necessità legate alla difesa di un comprensorio naturale, delle sue bellezze, dei suoi ritrovamenti disseminati in quota, delle potenzialità ambientali e di eventuali sviluppi sostenibili. Ambedue le scelte poggiano su uno sviluppo estivo e destagionalizzato per coprire periodi con flussi turistici attualmente meno importanti". "Tuttavia - ha concluso - diventa difficile, al momento, esprimere un parere complessivo che faccia delle scelte definitive e non è il caso di farlo mancando molti elementi di valutazione. Su alcuni temi abbiamo aperto dei canali diretti con la nuova Segretaria del Pd per arrivare al migliore risultato possibile".