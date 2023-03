Cime bianche: Chatrian, comunità Ayas e Valtournenche favorevoli

Le comunità di Ayas e Valtournenche sono favorevoli alla realizzazione del collegamento intervallivo di Cime Bianche. Lo ha riferito in aula il consigliere Albert Chatrian, presidente della terza commissione, in merito all'esame della petizione "Salviamo il vallone delle Cime Bianche" (2.300 firme).

Durante le audizioni il sindaco di Ayas, Alex Brunod, ha detto di ritenere il collegamento "fondamentale" e riguardo alla problematica ambientale ha sostenuto che "una decina di piloni non possono deturpare totalmente il territorio". "Il Comune di Ayas - ha concluso - adotterà tutte le misure necessarie per favorire la realizzazione del collegamento intervallivo" che "consentirebbe di offrire un'importante visibilità internazionale a tutta la Valle d'Aosta".

Per Jean Antoine Maquignaz, sindaco di Valtournenche, "la comunità è favorevole a questo collegamento" che "consentirebbe di attivare delle promozioni del territorio di Breuil-Cervinia/Valtournenche in tutto il mondo".

"Monterosa Ski ritiene il collegamento con le Cime Bianche strategico per il proprio futuro - ha detto Roberto Vicquery, presidente della società - e per il futuro della bassa Valle in quanto consentirà di aumentare i flussi turistici. L'intenzione è di cambiare anche il modello di sviluppo incentivando le settimane bianche imperniate su diverse località rispetto alla logica dei giornalieri". Anche Federico Maquignaz, presidente della Cervino spa, si è detto "favorevole alla realizzazione del collegamento intervallivo in quanto sono già stati fatti investimenti correlati", a partire dal collegamento tra Plateau Rosa e il Piccolo Cervino, la cui apertura è prevista il prossimo mese di giugno, "che consentirà di avere un'offerta turistica estremamente appetibile".

La terza e la quarta commissione hanno concluso l'esame della petizione ribadendo che "il Consiglio regionale sarà chiamato a valutare gli studi propedeutici con l'obiettivo di giungere ad una decisione basata sulle analisi di realizzabilità del collegamento in termini di sostenibilità finanziaria, ambientale e urbanistica".