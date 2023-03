Cime Bianche: Aggravi, necessaria una visione d'insieme

"Quella di Cime Bianche deve essere l'occasione per rilanciare una visione d'insieme, strategica e coerente degli investimenti regionali, delle strategie di sviluppo delle singole zone, del ruolo di Finaosta e della Regione, del rilancio della presenza dei privati nel settore, dell'inesorabile evoluzione climatica che ci condizionerà nel futuro e non necessariamente in maniera negativa". Lo ha detto il vicecapogruppo della Lega VdA, Stefano Aggravi, intervenendo in aula nel dibattito sulla petizione "Salviamo il vallone delle Cime Bianche".

"Facciamolo, però, in senso propositivo, proattivo e sganciato da totem e ideologie politiche - ha aggiunto - che in realtà nascondono soltanto la veduta corta dell'interesse del consenso elettorale, costruito su paura e falso moralismo da masochisti chic da salotto. La quarta richiesta della petizione popolare (mettere da parte ogni proposito di realizzazione di nuovi impianti di risalita nel Vallone) nasconde la vera finalità di questa iniziativa: segnare una linea determinata sul futuro della nostra industria dello sci. Cosa si intende fare davvero? Lo studio commissionato da Finaosta sugli impianti a fune mette in luce che il modello deve cambiare, perché Mamma Regione non può più sostenere tutto: aiutare e supportare sì, ma la responsabilità gestoria deve essere in campo a chi sul territorio vive e investe. Il fatto è che si guarda ad ogni singolo fatto senza considerare l'insieme: la nostra visione deve invece essere ampia e realistica".

"Lo studio sulla fattibilità del collegamento di Cime Bianche - ha concluso - è stato fatto in una certa maniera, ma la sua genesi è chiara: occorreva trovare una quadra tra le forze politiche della maggioranza autonomista-progressista riguardo, da una parte, alla sua fattibilità e, dall'altra, sulla sostenibilità ambientale. E il varo della nuova maggioranza si giocherà anche su questo dossier. C'era già uno studio realizzato nel 2015 e allo stesso modo si poteva aggiornare l'interessante sezione della sostenibilità economica già fatta allora. Io credo che questo studio dovrebbe essere chiuso per capire quale soluzione perseguire dal punto di vista tecnico, ambientale, legale e, soprattutto, finanziario".