"Usura: che fare?", convegno ad Aosta

"Usura: che fare?" è il titolo del convegno in programma il 17 marzo (ore 20,30) nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, ad Aosta. L'evento rientra nell'ambito delle attività di informazione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso istituito presso il Consiglio Valle. Sarà aperto dal Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, dal Questore di Aosta, Carlo Musti, e dal Comandante del Gruppo Carabinieri di Aosta, Giovanni Cuccurullo.

Interverranno il Presidente della Fondazione La Scialuppa, Ernesto Ramojno, e l'operatore di Linea Libera, Giacomo Di Modica. Seguiranno i rappresentanti delle forze dell'ordine: Francesco Filograno, Commissario Capo della Polizia di Stato, Dirigente della Squadra mobile di Aosta, Tommaso Gioffreda, Comandante del Reparto Operativo del Gruppo Carabinieri di Aosta, e Massimiliano Re, Comandante del Comando territoriale di Aosta della Guardia di Finanza. Modera la giornalista Cristina Porta.

L'incontro ha come obiettivo quello di portare all'attenzione della popolazione, in generale, delle famiglie e delle associazioni di categoria, il problema dell'usura, che tende a intensificarsi nei periodi di recessione economica.

"Avviare una lotta efficace contro questo fenomeno sommerso - commenta il Presidente dell'Osservatorio regionale antimafia, Alberto Bertin - significa salvaguardare il tessuto sociale, i beni delle famiglie e le attività produttive, colpendo gli interessi delle mafie e della criminalità organizzata. Per questo è importante informarsi e conoscere gli strumenti per reagire".