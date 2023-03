Arriva in aula petizione su vallone Cime Bianche

L'esame della petizione popolare "Salviamo il Vallone delle Cime Bianche", presentata alla Presidenza del Consiglio il 28 ottobre scorso, è uno dei temi principali della prossima riunione del Consiglio Valle, in programma mercoledì 22 e giovedì 23 marzo. All'ordine del giorno - composto da 125 oggetti, di cui 57 rinviati da precedenti adunanze - vi sono anche la proposta di complemento regionale per lo sviluppo rurale del piano strategico della Pac 2023-2027 della Regione e la proposta di legge che modifica il Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e di promozione sociale.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva, saranno trattate tre interrogazioni a risposta immediata rinviate dalle precedenti adunanze: con la prima il gruppo Progetto Civico Progressista chiede notizie in merito agli esiti del sopralluogo presso la caserma del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco; la seconda del gruppo Forza Italia interroga il Governo per sapere se, nell'ambito del Cpel, è stato aperto un dibattito sul livello qualitativo e quantitativo dei pasti delle mense scolastiche; la terza, del gruppo Lega Vallée d'Aoste, riguarda la soluzione delle problematiche degli impianti di riscaldamento del Liceo Bérard e della scuola secondaria di primo grado di Charvensod.

E' poi prevista la discussione di 28 interrogazioni, 57 interpellanze, 21 mozioni e tre risoluzioni.