La sede dell'Assemblea regionale compie 60 anni

(ANSA) - AOSTA, 03 MAR - Il 3 marzo di 60 anni fa veniva inaugurato il Palazzo regionale, sede attuale del Consiglio Valle e del Governo valdostano, con una cerimonia solenne che consegnava alla Valle d'Aosta l'edificio di piazza Deffeyes.

Abbandonata la sede di via Ollietti - ora sede del Tribunale di Aosta - il Consiglio regionale si insediò nel nuovo palazzo che, nel corso del tempo, è stato oggetto di adeguamenti e modifiche come quelle avvenute nel 1988 che hanno arricchito la facciata esterna e il muro dell'aula consiliare con le celebri frasi di Émile Chanoux.

"La nuova sede del Consiglio regionale - ha dichiarato il presidente Alberto Bertin - è stata inaugurata in una data per nulla casuale. Il 3 marzo 1947 infatti il Consiglio Valle votò all'unanimità una proposta di testo del nostro Statuto che fu poi inviato all'Assemblea Costituente. Il documento fu oggetto di confronto all'interno della Costituente che approvò la versione definitiva a gennaio 1948 e venne promulgato con legge costituzionale il 26 febbraio dello stesso anno".

"Lo Statuto, che ha costituzionalizzato la nostra autonomia - ha sottolineato - è anche figlio dell'epilogo della Seconda guerra mondiale che ha messo fine alla dittatura fascista. Oggi più che mai attuale, il discorso sulle autonomie non si ferma ai confini degli Stati ma coinvolge l'Europa che può e deve essere un elemento di promozione delle autonomie e del pluralismo istituzionale, seguendo il motto ufficiale della stessa Unione Europea: 'unità nella diversità'". (ANSA).