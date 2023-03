Eletta nuova Giunta, Luigi Bertschy vicepresidente

Con 19 voti a favore (la minoranza non ha partecipato al voto) il Consiglio Valle ha dato il via libera alla nuova Giunta regionale, guidata da Renzo Testolin (UV). Ne fanno parte: Luigi Bertschy (AV-VdAU) allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, con funzioni di vicepresidente della Regione; Luciano Caveri (AV-VdAU) agli affari europei, innovazione, Pnrr e politiche nazionali per la montagna; Marco Carrel (Pour l'Autonomie) all'agricoltura e risorse naturali; Jean-Pierre Guichardaz (FP-PD) ai beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali; Davide Sapinet (UV) alle opere pubbliche, territorio e ambiente; Carlo Marzi (Stella alpina) alla sanità, salute e politiche sociali; Giulio Grosjacques (UV) al turismo, sport e commercio.