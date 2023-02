Concours Abbé Trèves, candidatures ouvertes jusqu'au 20 mars

Afin d'encourager les jeunes à s'exprimer et à créer en langue française, la section de la Vallée d'Aoste de l'Union internationale de la presse francophone (Upf), avec le soutien du Conseil de la Vallée, du Centre d'études Abbé Trèves et de l'Université de la Vallée d'Aoste, lance l'édition 2023 du Concours Abbé Trèves.

Tous les jeunes qui résident en Vallée d'Aoste, âgés de 14 à 29 ans, peuvent participer en envoyant un texte écrit, audio ou une vidéo sur le thème 'Spontanément Valdôtain.e.s', c'est-à-dire sur leur sentiment d'appartenance au territoire et à la communauté valdôtaine. Le délai pour la présentation des candidatures est fixé au lundi 20 mars prochain, dernier délai.

Les jeunes qui optent pour la vidéo pourront utiliser leur propre smartphone. Ils peuvent prendre comme modèle les vidéos déjà réalisées qu'ils trouveront sur le site de l'Upf à l'adresse www.upfvda.org (section 'Activités' puis 'Spontanément Valdôtain.e.s'). Pour ceux qui préfèrent l'écrit, leur récit ne devra pas excéder 3.000 caractères (espaces compris). Enfin, pour les jeunes qui privilégient l'audio, la durée ne devra pas aller au-delà des huit minutes.

La meilleure réalisation (écrit, vidéo ou audio) sera récompensée par une dotation de 2.500 euros pour une formation de haut niveau ou un stage professionnel au sein d'un média (compris frais de voyage et d'hébergement sur place) dans un pays francophone au choix du jeune primé.

Pour tout renseignement: www.upfvda.org ou téléphone: 349 2972071 - 337 1070867.