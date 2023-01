Baccega, inchieste hanno drammaticamente segnato ultimi 5 anni

"Le numerose indagini giudiziarie e della magistratura contabile hanno drammaticamente segnato gli ultimi cinque anni della vita politica della Valle d'Aosta. Ora non mi pare che ci siano dei condannati, il tempo ha fatto sì che la giustizia trionfasse e che la gogna si ritirasse. La sentenza della Corte di Cassazione libera definitivamente il consigliere Marco Sorbara: in molti sono felici per questa sentenza dopo quello che ha passato, ma chi gli chiederà scusa? Sono diversi quelli che siedono in questo Consiglio a dovergli chiedere scusa". Lo ha detto il consigliere Mauro Baccega (Forza Italia) commentando in aula l'esito del processo per le infiltrazioni della 'ndrangheta in Valle d'Aosta.