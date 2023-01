Bertschy, rendere più solido quadro autonomista

"Se oggi siamo in crisi, come autonomisti dobbiamo avere la capacità di rendere più solido il quadro autonomista. Non bisogna dividere gli autonomisti: l'autonomia è un valore aggiunto, è sapere costruire un'amministrazione capace di affrontare le sfide del territorio con responsabilità, superando le logiche centraliste. Offro e chiedo collaborazione, perché la situazione è critica". Lo ha detto in aula Luigi Bertschy, presidente della Regione ad interim dopo le dimissioni di Erik Lavevaz.

"In questi due anni - ha aggiunto - c'è stata alleanza e volontà di lavorare bene insieme. La politica ha delle logiche e il Presidente Lavevaz le conosce meglio di noi: la politica va affrontata e non è con l'ipocrisia che si risolvono i problemi.

La nostra è una responsabilità di eletti: trovare una soluzione per dare corso a questi ulteriori tre anni di Legislatura, capace di rispondere ai compiti che la comunità ci ha assegnato.

Chiedo ai colleghi di Giunta di mantenere un presidio attivo sugli Assessorati, do la disponibilità a gestire i tanti dossier sul tavolo, ad ascoltare i Capigruppo".