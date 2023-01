Morto Nestore Ettore Ronc, cordoglio dell'Assemblea regionale

(ANSA) - AOSTA, 14 GEN - Il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, esprime il cordoglio del Consiglio Valle per la scomparsa di Nestore Ettore Ronc.

"Nestore Ronc - dice Bertin - è stato un punto di riferimento per la comunità di Saint-Rhémy-en-Bosses sia nelle sue vesti di primo cittadino per molti anni sia per lo sviluppo turistico del comprensorio. A lui si deve anche il referendum che portò il cambio di denominazione del comune di Saint-Rhémy a Saint-Rhémy-en-Bosses. Lo ricordiamo con stima e alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze". (ANSA).