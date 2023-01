Legge elettorale: l'Aula chiamata a decidere sul referendum

(ANSA) - AOSTA, 04 GEN - Il Consiglio Valle tornerà a riunirsi mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio, per discutere un ordine del giorno di 53 punti.

L'Aula, a seguito degli approfondimenti condotti nella prima Commissione, sarà chiamata a deliberare in merito all'effettuazione del referendum consultivo di iniziativa popolare sulla proposta di legge numero 58 riguardante le norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e ad approvare il relativo quesito da rivolgere agli elettori dei Comuni della Regione.

I consiglieri procederanno poi ad approvare la Strategia regionale di sviluppo sostenibile della Valle d'Aosta 2030 integrata con il Quadro strategico regionale e la proposta di complemento regionale per lo sviluppo rurale del piano strategico della Pac 2023-2027 della Regione.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva, sono state depositate dodici interrogazioni, di cui due del gruppo Forza Italia (interventi presso la caserma dei Vigili del fuoco di Aosta e previsione di un distaccamento nel nuovo aeroporto regionale; adempimento di Trenitalia degli obblighi previsti dal contratto di servizio per la gestione della tratta ferroviaria regionale), sette del gruppo Lega Vallée d'Aoste (individuazione di una sede alternativa per l'Ufficio esecuzioni penali esterne di Aosta; verifica di segnalazioni di problemi tecnici agli autobus di linea nella cintura di Aosta; politica regionale di sviluppo della produzione di idrogeno; stato di avanzamento degli interventi di riqualificazione della piscina di Pré-Saint-Didier; interlocuzioni con Anas per un aggiornamento del piano di interventi da eseguire nella zona del comune di Pré-Saint-Didier interessata dalla frana del 25 dicembre scorso; messa in sicurezza del tratto stradale nel comune di Pré-Saint-Didier colpito dalla frana; interlocuzioni con il Comune di Aosta sulla soppressione del vincolo urbanistico relativo all'edificio sede dell'ex Centrale del latte), una del gruppo Pour l'autonomie (che chiede notizie sulla nomina del coordinatore del Gal Valle d'Aosta) e due del gruppo Progetto civico progressista (destinazione delle derrate alimentari acquistate per i partecipanti alla Coppa del mondo di sci a seguito dell'annullamento della gara; contratto preliminare di acquisto da parte di Cva di una società specializzata nella gestione di impianti fotovoltaici).

Delle 25 interpellanze depositate, cinque sono del gruppo Forza Italia, 15 del gruppo Lega Vallée d'Aoste, due del gruppo Pour l'autonomie, tre del gruppo Pcp. Il Consiglio discuterà inoltre cinque mozioni. (ANSA).