Sostegno per cure sanitarie fuori Valle, proposta di legge

I gruppi Lega Vallée d'Aoste e Forza Italia Valle d'Aosta hanno depositato una proposta di legge recante 'Interventi per il sostegno ai soggetti che necessitano di assistenza sanitaria fuori dal territorio regionale e alle loro famiglie'.

L'iniziativa - annunciano i due gruppi - si pone l'obiettivo di "fornire sostegno ai valdostani che necessitano di assistenza sanitaria fuori dal territorio regionale ed alle loro famiglie.

Dagli approfondimenti effettuati e dal confronto con le associazioni che si occupano di questo tema abbiamo rilevato che sono numerosi gli spostamenti delle famiglie che si occupano di parenti malati o con disabilità verso centri specializzati o cliniche fuori Valle. Spostamenti che comportano costi per le famiglie che spesso non sono in grado di sostenere".

"Chi ha problemi di salute ed in particolare le persone fragili - commenta il capogruppo della Lega Vda, Andrea Manfrin, primo firmatario della proposta di legge - non possono essere esclusi da questo diritto o sentirsi svantaggiati in nessun modo, anzi, devono essere facilitate nel loro percorso di controlli o di cure, in particolar modo se queste prevedono uno spostamento fuori dalla nostra Regione".

"Con questa proposta di legge - aggiunge il consigliere Erik Lavy (Lega), componente del gruppo di lavoro per il testo - colmiamo quindi un vuoto normativo prevedendo che la Regione intervenga per sostenere economicamente i pazienti e le famiglie che hanno necessità di curarsi" fuori Valle.