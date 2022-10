Dichiarazioni Lucianaz, maggioranza si dissocia

I gruppi consiliari di Union valdotaine, Alliance valdotaine-VdaUnie, Federalisti progressisti-Partito Democratico, Stella alpina e Misto "si dissociano fermamente dalle affermazioni No Covid rese dal neo Consigliere Diego Lucianaz nel suo discorso di insediamento in Consiglio Valle".

In una risoluzione si ribadisce "la tragicità degli eventi della pandemia e il grande senso civico della gran parte dei valdostani che si sono responsabilmente vaccinati per contrastare la diffusione del virus". "Ricordiamo - si legge ancora - la grande mobilitazione della Sanità, della Protezione civile e del mondo del volontariato per contrastare la pandemia, che ha causato morte e dolore nella nostra comunità". I gruppi consiliari chiedono all'intero Consiglio di dissociarsi da queste "gravissime affermazioni, che ledono la dignità della nostra Assemblea e dell'intera comunità valdostana".

Sinistra e Adu, dichiarazioni deliranti - "Purtroppo di pagliacciate ne vediamo in continuazione. Fra queste annoveriamo le dichiarazioni deliranti sulla presunta inesistenza di una pandemia che in Italia ha causato 178.000 morti, 552 solo in Valle d’Aosta". Lo affermano in una nota Marco Grimaldi (Alleanza Verdi Sinistra) e Daria Pulz (Ambiente Diritti Uguaglianza della Valle d’Aosta) replicando alle parole del consigliere regionale della Lega Diego Lucianaz. “Avere a che fare con le destre - concludono - significa ormai, quasi sempre, cercare di impedire la totale mistificazione della realtà. Cosa che non ha niente a che fare con il pluralismo delle idee".