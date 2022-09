Conferenza Regioni, ad Aosta riunione coordinamento montagna

E' in programma il 30 settembre ad Aosta la riunione del coordinamento Politiche della montagna della Conferenza delle Regioni. Lo ha comunicato il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, in apertura dei lavori del Consiglio Valle.

"Si tratta di un incontro finalmente in presenza - ha detto Lavevaz - che arriva su impulso dell'Assessore Caveri, che ha messo in campo un'iniziativa che si presenta come importante occasione di confronto e scambio: finalmente il tutto avviene dal vivo, in una dimensione che è importante coltivare per permettere contatti diretti e amichevoli tra le regioni che hanno attenzioni specifiche per la montagna".