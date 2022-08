Ferrovia, interrogazione Pcp su elettrificazione Aosta-Ivrea

"Quali osservazioni sono state presentate dalla Regione Valle d'Aosta sul progetto definitivo di elettrificazione della tratta Ivrea-Aosta? Quali posizioni sono state o saranno sostenute dalla Regione Valle d'Aosta nella Conferenza dei servizi sul progetto di elettrificazione? La Regione ha provveduto a comunicare tempestivamente al Comune di Ivrea, alla Regione Piemonte, al Ministero delle infrastrutture e a Rfi la sua netta contrarietà ad accorgimenti che prevedano una elettrificazione incompleta della tratta? Quali azioni sono state concordate e condotte con i parlamentari valdostani per contrastare l'opposizione alla elettrificazione della ferrovia valdostana?". Sono le domande poste in un'interrogazione a risposta scritta delle consigliere Erika Guichardaz e Chiara Minelli (Pcp) al presidente della Regione, Erik Lavevaz, che è assessore ad interim ai trasporti, sull'elettrificazione della linea ferroviaria Aosta-Ivrea.

Si ricorda anche che "nell'aprile 2021, dietro richiesta della Regione Valle d'Aosta, il progetto di elettrificazione della tratta è stato inserito nel Pnrr, e che ciò consente non solo di assicurare la copertura finanziaria, ma anche di avere procedure accelerate e tempi definiti per la realizzazione dell'opera; che il progetto definitivo di elettrificazione è stato inviato a tutte le amministrazioni pubbliche interessate e che sono ormai in scadenza i tempi per la presentazione delle osservazioni; e che prossimamente ci sarà una Conferenza dei servizi per esaminare e valutare le osservazioni presentate".