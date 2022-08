Conseil des Jeunes Valdôtains, la session 2022 est ouverte

La cinquième édition du Conseil des jeunes valdôtains (Cjv) s'est ouverte officiellement à la présence de 23 jeunes apprentis conseillers qui pendant une semaine siègeront dans la salle de l'Assemblée législative régionale pour faire exercice de démocratie parlementaire.

Lors de la cérémonie - à laquelle ont participé le président de la Région, Erik Lavevaz, les membres du Bureau du Conseil et les Chefs de groupe - le président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, a remis symboliquement les clés de l'Assemblée à la présidente du Cjv, Federica Foglia, laquelle dans son discours a rappelé: "Nous venons de pays différents, notre bagage culturel et notre formation sont différents les uns des autres: mon espoir, c'est que cet échange puisse enrichir les débats des prochains jours, mais surtout qu'il nous permettra de grandir en tant que personnes et en tant que citoyens".

La simulation de cette année est en effet enrichie de trois délégations étrangères venant des parlements Jeunesse de Wallonie-Bruxelles, du Québec et du Maroc.

Les 23 jeunes qui représentent la Valcéjinie, le territoire fictif créé pour la simulation, sont appelés à travailler autour de deux projets de loi fictifs portant, l'un, sur les politiques pénales et, l'autre, sur la laïcité et confessionnalité.