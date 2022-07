Barmasse, accordo integrativo per servizio medico a turisti

Con due question time discussi in aula congiuntamente, i gruppi Pour l'autonomie e Progetto civico progressista hanno chiesto notizie sull'assistenza primaria a favore dei turisti che, dopo la presentazione delle due iniziative, è già stata parzialmente attivata. Pla ha chiesto di conoscere quali siano stati i turni scoperti nel mese di luglio mentre Pcp ha interrogato il governo per avere notizie e aggiornamenti sull'accordo con i medici di medicina generale.

L'assessore alla Sanità, Roberto Barmasse, ha spiegato che, "anche quest'anno, l'Usl ha emesso un bando per la copertura dei posti di guardia medica turistica per le principali sedi regionali che, purtroppo, è andato deserto: sono pervenute due sole candidature con disponibilità orarie settimanali estremamente limitate".

Per garantire la copertura "è stato quindi sottoscritto un accordo integrativo regionale con i medici di cure primarie per estendere alle località turistiche un contratto diverso, più appetibile e rivolto ad una platea più ampia di medici che ha consentito di aprire degli ambulatori ad accesso diretto nelle località turistiche di Courmayeur, La Thuile, Cogne, Valtournenche, Gressoney e della Val d'Ayas".

Inoltre, "grazie alla disponibilità di medici di assistenza primaria sarà aperta anche la sede di Pila dal 1° agosto per due giorni a settimana".

Il gruppo Pla ha precisato di "aver chiesto quali siano stati i turni scoperti nel mese di luglio per poter avere un quadro della carenza dei medici e di come organizzare il servizio nei punti più distanti delle vallate in modo da evitare sovraccarichi di chiamate al 118".

Secondo il gruppo Pcp "il servizio è fatto un po' a macchia di leopardo sia rispetto alle date che agli orari, mancano diverse settimane di copertura del mese di agosto, non vi sono i numeri di medici e, cosa grave, non è più prevista la visita domiciliare".