Difensore civico Vda, Tar annulla l'elezione

Il Tar della Valle d'Aosta ha accolto il ricorso proposto da Francesco Cordone e Marco Bertignono per l'annullamento della delibera del Consiglio regionale del 12 gennaio scorso riguardante l'elezione di Adele Squillaci a Difensore civico.

"Il Tar ha ritenuto il provvedimento illegittimo per difetto di motivazione, non avendo l'organo provveduto ad una minimale comparazione tra i candidati e all'esplicitazione delle ragioni a sostegno della decisione assunta", ha spiegato il presidente del Consiglio regionale, Alberto Bertin, un apertura dei lavori dell'assemblea.