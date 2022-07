Agricoltura, approvato il disegno di legge sulle consorterie

Con 18 voti favorevoli e 17 astensioni il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge sulle consorterie. Contestualmente ha avuto il via libera dell'aula un ordine del giorno proposto dai gruppi di maggioranza che impegna il governo regionale a "riordinare entro 60 giorni le competenze in merito alle consorterie attribuendole a un'unica struttura incardinata presso l'assessorato dell'Agricoltura (attualmente le corsorterie sono distribuite su diverse strutture); creare le condizioni per il ripristino della struttura competente in materia di consorzi di miglioramento fondiario e attribuirle le competenze in materia di domini collettivi; avvalersi della collaborazione dell'associazione 'Réseau des consorteries et des biens communs de la Vallée d'Aoste' durante la prima fase di applicazione della legge; nominare entro 30 giorni i componenti del tavolo di coordinamento previsto dalla legge; approvare entro 90 giorni la bozza di convenzione per la gestione del Registro valdostano delle consorterie".