Agricoltura, parere favorevole a disegno di legge su consorterie

(ANSA) - AOSTA, 15 LUG - La terza Commissione 'Assetto del territorio' ha espresso parere favorevole all'unanimità su di un nuovo testo del disegno di legge in materia di consorterie e di altre forme di dominio collettivo, che abroga la legge regionale numero 14/1973. I gruppi Lega Vda e Pcp non hanno partecipato al voto.

"Il nuovo testo di Commissione - specifica il presidente Albert Chatrian (Av-Vdau), che è anche relatore del provvedimento - è il frutto di una serie di emendamenti presentati dall'assessore all'Agricoltura, Davide Sapinet, che recepiscono le suggestioni delle associazioni audite e del Consiglio permanente degli enti locali e che definiscono meglio alcuni aspetti dal punto di vista giuridico. In particolare, abbiamo ritenuto importante che il registro valdostano delle consorterie venga istituito e di conseguenza formalizzato presso l'assessorato regionale competente, confermando la possibilità di essere gestito dal Réseau des consorteries et des biens communs de la Vallée d'Aoste, al quale la legge attribuisce un ruolo centrale sul tema delle consorterie, o altri soggetti. Il presupposto di questo provvedimento è che nei prossimi anni possa essere riconosciuta la maggior parte delle oltre 400 consorterie attualmente non operative e ripristinata la loro piena funzionalità".

I consiglieri della Lega Vallée d'Aoste Luca Distort e Dino Planaz hanno motivato la loro non partecipazione al voto: "A seguito dei contenuti degli ultimi emendamenti, pervenuti nel pomeriggio di giovedì, ritenevamo importante avere un riscontro da parte del Réseau e dell'associazione Autonomies Biens Communs, prima di esprimere un voto, in quanto si interviene sostanzialmente sul senso della legge, modificando il ruolo dell'associazione Réseau, che è stata parte attiva nella scrittura del testo". (ANSA).