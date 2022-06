Comitato riforma elettorale, ora Assemblea discuta referendum

Una delegazione del Comitato per la riforma elettorale ha incontrato il Presidente del Consiglio regionale in merito all'iter della richiesta di Referendum consultivo.

"E' stata ribadita la necessità - si legge in una nota - di una rapida iscrizione della richiesta ai lavori del Consiglio regionale. Il prossimo Consiglio regionale è programmato per il 13 e 14 luglio ed è quindi necessario che all'ordine del giorno sia inserito il punto sul Referendum consultivo. Sarà poi responsabilità del Consiglio accogliere o respingere la richiesta".

"E' la prima richiesta di referendum consultivo su una legge regionale - prosegue la nota - da quando esiste il Consiglio Valle, un avvenimento istituzionale rilevante a cui occorre dare una risposta soddisfacente ed attenta alla iniziativa popolare.

Il Comitato ha chiesto al Presidente del Consiglio di avere una risposta sulla volontà di iscrizione del punto entro giovedì 30 giugno in modo da poter assumere eventuali atti e provvedimenti ritenuti opportuni per assicurare che il Consiglio regionale del 13-14 luglio 2022 la richiesta dei 3363 elettori venga comunque esaminata".